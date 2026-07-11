Fransa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ni de etkiledi. Eyfel Tower yönetimi, etkisini artırması beklenen aşırı sıcaklar nedeniyle ziyaret saatlerinde geçici düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

ZİYARET SAATLERİ GÜNCELLENDİ

Yapılan açıklamaya göre, Eyfel Kulesi bugün ve yarın yerel saatle 16.00'dan itibaren ziyaretçilere kapatılacak. Normal şartlarda gece 00.45'e kadar açık olan tarihi yapı, sıcak hava nedeniyle alınan önlemler kapsamında faaliyetlerini daha erken sonlandıracak.

Kuleyi ziyaret etmek isteyenlerin ise en geç saat 12.15'e kadar giriş yapmaları gerektiği bildirildi.

Fransa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yetkililer de çeşitli tedbirler aldı. Ülkede 24 vilayet için kırmızı, 59 vilayet için ise turuncu sıcak hava alarmı ilan edildi.

SICAKLIK 39 DERECEYE GELDİ

Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklıklarının gün içinde 39 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yetkililer özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilere zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Aşırı sıcakların etkisini sürdürmesi nedeniyle Fransa'da yeni önlemlerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.