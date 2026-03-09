Vatanım Sensin, Saygı, ve Aşk-ı Memnu (Bihter) gibi projelerle tanınan Boran Kuzum, Paris Moda Haftası’na katılarak tarzıyla hem yerli hem yabancı basının dikkatini çekti. Genç oyuncu, davetlerde ve Paris sokaklarında yaptığı cesur kombinlerle moda dünyasında adeta gövde gösterisi yaptı.

''SEN BİR DAHA GİTME'' YORUMLARI HAVADA UÇUŞTU

Paris’te çekilen karelerini sosyal medya hesabında paylaşan Kuzum, kısa sürede büyük etkileşim aldı. Özellikle şortlu kombinleri ve sıra dışı detaylar, takipçileri arasında ikiye bölünmeye neden oldu.

Sosyal medya ikiye bölündü

Kuzum’un tarzı için bazı yorumlar şöyleydi:

“Vizyoner ve cesur, çok beğendim!”

“Halı sahaya mı gidiyorsun ekmek almaya mı, bu nasıl giyim?”





“O eteğin altına o çorap hiç olmuş mu? Bu mu moda ya?”

“Boran sen gitme bir daha moda haftasına!”

Oyuncu, paylaşımlarına “İkinci evime geri dönmek çok güzel” notunu düşerek hem samimi hem de enerjik bir mesaj verdi.

TARZIYLA HEM İLHAM VERDİ HEM TARTIŞMA YARATTI

Boran Kuzum’un Paris Moda Haftası’ndaki görünümü, hem stil açısından cesur bir duruş sergiledi hem de sosyal medyada gündem olmayı başardı. Oyuncunun deneysel moda anlayışı, takipçileri arasında tartışmalara yol açtı ve Paris sokaklarını adeta kendi podyumu hâline getirdi.



