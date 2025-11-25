Ata Demirer geçen temmuzda 53'üncü yaş gününde ilk kez sevgilisi Dilara Alemdar ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti.

Ünlü komedyen ile bir sigorta şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışan Dilara Alemdar'ın ilişkisi devam ediyor.

Geçen hafta Bozcaada sokaklarını gezdikten sonra dalış yapıp kürek çeken sevgililer, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti.

53 yaşındaki Ata Demirer, sevgilisiyle Eyfel Kulesi önünde verdikleri pozu ve bir dizi romantik fotoğrafı sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Aşıkların mutluluk pozlarına binlerce beğeni ve "Mutluluğunuz daim olsun", "Çok güzelsiniz" gibi yorumlar geldi.