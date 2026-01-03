ÜNLÜLERE yönelik uyuşturucu soruşturmasında ünlülerin ifadeleri birer birer ortaya çıkıyor.

Influencer (İçerik üreticisi) Dilara Ege Çevik, ifadesinde Kasım Garipoğlu’nun ‘Divine Circus’ partilerini anlattı. Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan tutuklanan Çevik, telefon şifresini vererek, faydalı ifadeler vereceğini söyledi.

‘BAŞKA PARTİLER DE VAR’

Yalısında 15 günde bir parti veren firari iş adamı Kasım Garipoğlu’nun düzenlediği 3 partiye katıldığını söyleyen Çevik, evinde bulunan sigara kağıdına sarılmış esrarı da kendisine ‘Gio’ lakaplı torbacının Garipoğlu’nun partisindeyken verdiğini belirtti. Garipoğlu’nun partilerine referans olmadan gidilemediğini; Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşinin de uyuşturucu partisi düzenleyen isimler olduğunu aktardı.

Eyfel manzaralı kokain alemi

Daha önce de uyuşturucu madde kullandığını dile getiren Dilara Ege Çevik, “Yaklaşık bir buçuk ay önce Paris’te bulunan Fashionweek organizasyonunun after partisinde ikram edilen kokain maddeden kullandım. Kimyasal uyuşturucu maddelerin kullanılmasına karşıyım. Yurt dışına gittiğim zaman esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullanırım. Yurt dışına gittiğim zaman esrar isimli uyuşturucu maddeyi kullanırım” ifadelerini kullandı.” dedi.

“Kokaini ‘GİO’ isimli torbacı verdi”

Daha önce de Bodrum Yalıkavak’ta hakkında yakalama kararı bulunan Gökmen Kadir Şeynova’nın doğum günü partisine bir arkadaşının daveti üzerine gittiğini söyleyen Çevik, Gökmen’in firari iş adamı Kasım Garipoğlu’nun ortağı olduğunu söyledi. Davet edildiği teknede, ‘Gio’ takma isimli bir kişinin içmesi için kendisine kokain verdiğini söyledi. Kokain maddesini sadece Bodrum’da ve Paris’te kullandığını dile getiren Çevik şunları söyledi:

‘Garipoğlu’nun üç partisine katıldım’

“Bunun dışında kimyasal uyuşturucu madde kullanmadım. Yurt dışında bulunduğum zamanlarda esrarı ara sıra yasal olması sebebiyle kullanırdım. Kasım Garipoğlu’nun düzenlediği 3 partiye katıldım. Bunlardan ikisi İstanbul’da biri de ifademde bahsettiğim üzere Gökmen’in doğum günü partisinin yapıldığı Bodrum’daydı. Bu partilere beni bir arkadaşım davet etti. Zaten bu partilere birinin referansı olmadan girmek mümkün değildir. Para karşılığında cinsel ilişkiye girmem”

Telefon şifresini kendisi verdi

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Miss Türkiye 2016 güzeli manken Buse İskenderoğlu, Les Benjamins’in direktörü Zohaer Majhadi, Suma Han adlı gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy, Kütüphane adlı gece kulübünün işletmecisi Yılmaz Efe’nin de olduğu gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’si tutuklandı. Aralarında Dilara Ege Çevik’in de bulunduğu 13 isim telefon şifrelerini gönüllü olarak verdi.