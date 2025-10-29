Olay, 26 Ekim günü Kurtderesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokaktaki bir evin önüne park edilen motosiklet yüzünden iki grup arasında tartışma çıktı.
Tarafların yakınlarının da karışmasıyla büyüyen tartışma, kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada taraflar kaldırımdan söktükleri taşlarla birbirlerine saldırdı. Kaldırım taşlarının da kırıldığı olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen S.K., A.K., Y.K., D.K., E.K. ve A.K.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.