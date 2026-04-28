Amsterdam’da park kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik yeni bir uygulama devreye giriyor. 1 Temmuz itibarıyla başlayacak sistemle birlikte, özellikle yabancı plakalı araçlara yönelik denetimler sıkılaştırılacak.

Yeni uygulamaya göre park ücreti ödemeden araç bırakan sürücülerin araçlarına doğrudan tekerlek kilidi takılacak. Araç sahipleri, kilidin kaldırılması için hem park ücretini hem de kesilen cezayı ve ek masrafları ödemek zorunda kalacak. Bu toplam tutarın yaklaşık 250 euroyu bulabileceği belirtiliyor.

Şehir yönetimi, bu adımın arkasındaki en önemli nedenin tahsilat sorunu olduğuna dikkat çekiyor. Verilere göre yabancı sürücülerin yalnızca yaklaşık yüzde 24’ü park cezalarını ödüyor. Örneğin geçen yıl Fransız plakalı araçlara kesilen 6 binden fazla cezanın sadece yaklaşık yüzde 21’i tahsil edilebildi.

Denetimlerin, şehir genelinde dolaşan özel tarama araçlarıyla yapılacağı belirtiliyor. Ayrıca, veri paylaşımı olan ülkelerden gelen araçlar için bile, 5 farklı park cezasının ödenmemesi durumunda tekerlek kilidi uygulaması devreye alınabilecek.

Yeni sistemle birlikte, park ihlali yapan sürücüler için cezaların artık anında ve doğrudan uygulanması hedefleniyor.