ABD’nin Indiana eyaletinde yaşayan Dewy White, eşiyle birlikte ziyaret ettiği Arkansas’taki Crater of Diamonds Eyalet Parkı’nda yaptığı kazı sırasında 2,71 karatlık beyaz bir elmas buldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinin Pike County bölgesinde bulunan 911 dönümlük (369 hektar) bir parktır. Bu parkta insanlar istedikleri kadar kazı yaparak değerli elmaslar çıkarıyor.

Halka açık az sayıdaki elmas içeren alanlardan biri olan 37,5 dönümlük (15,2 hektar) sürülmüş bu 1906'dan faaliyette sürekli olarak insanlar tarafından elmaslar keşfedilmiştir.

BU KEZ ŞANSLI ÇİFT WHİTE ÇİFTİ OLDU

White çifti, parkta iki gün geçirdikten sonra dönüş yolunda yeniden uğradıkları bölgede kamp kurdu. Canary Hill adı verilen alanda kazı yapan White, küreğinde parlayan bir taş fark ettiğinde bunun sıradan bir parça olmadığını anladı.

Başta metal ya da cam zannettiği taşı yetkililere teslim eden White’ın bulduğu nesnenin, yapılan inceleme sonucunda bezelye büyüklüğünde 2,71 karatlık beyaz bir elmas olduğu açıklandı.

Parkta kazı sırasında bulunan 2,71 karatlık elmasın cinsi ve kalitesine göre piyasa değerinin 20 bin dolar ve 45 bin dolar arasında olduğu belirtiliyor.