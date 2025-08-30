Bursa'nın Yıldırım ilçesinde parkta oyun oynayan 2 çocuğu darbeden Yusuf K. gözaltına alındı. Olaya dair anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Yıldırım ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak’taki apartmanda yaşayan Yusuf K., henüz belirlenemeyen bir sebeple parkta oyun oynayan 8 yaşındaki Ömer E. ile 6 yaşındaki Ömer Eymen I.'yı darbedip yaraladı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olay sonrası vatandaşlar, Yusuf K.’yi çocuklardan uzaklaştırdı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 çocuk ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Tedavi altınan alınan çocuklardan Ömer E.'nin sol omzunun alt kısmında kırık olduğu, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı