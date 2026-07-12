Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı füze ve dron darbeleriyle tırmanırken, Rus ordusunun Ukrayna’daki bir kenti hedef aldığı son saldırı, sivil halkın yaşadığı tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Kent merkezindeki bir parkın füzelerle vurulduğu anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde, günün normal akışı içinde parkta yürüyüş yapan ve banklarda oturan sivillerin uğradığı ani saldırı yer alıyor. Füzelerin ardı ardına düşmesi ve şiddetli patlama seslerinin yükselmesiyle neye uğradığını şaşıran vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Çevredeki binalara ve güvenli noktalara sığınmak için can havliyle kaçışan sivillerin korku dolu anları, savaşın sivil nüfus üzerindeki ağır faturasını bir kez daha ortaya koydu.