Gençler ve çocuklar arasında yaşanan şiddet her gün artarken Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki çocuk arasında parkta çıkan kavgada bir çocuk aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Görüntüler 'Bodrum sıcak haber' hesabından yayıldı.

Vatandaşlar yetkililerden bir çözüm beklerken dün İstanbul'da bir mahkeme benzer bir olayda emsal nitelikte bir karara imza attı.

Mahkeme okul arkadaşına zorbalık yaptığı belirlenen15 yaşındaki G.H.Ö. hakkında, okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak ev hapsi kararı verdi.