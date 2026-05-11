Macaristan’da 16 yıl süren Victor Orban dönemi Peter Magyar’ın önceki gün parlamentoda yemin etmesiyle resmen sona erdi. Magyar’ın çağrısıyla yemin töreni sonrası parlamento binası önünde “yeni dönem kutlaması” yapıldı. Binlerce kişi katıldı. MUHTEMEL BAKANLAR Kutlamaya seçim zaferi kutlamalarındaki dans performansıyla dünya çapında ün kazanan Macar siyasetçi Zsolt Hegedus damga vurdu. Yemin töreni sonrası binlerce kişinin önünde çılgın dansını tekrarlayan Hegedus’e, yeni kabinenin muhtemel üyeleri de eşlik etti. Geleceğin bakanları olarak görülen isimler, Hegedus’ün ritmine uyum sağlayarak halkın coşkusuna ortak oldu. Siyaset kulislerinde, renkli kişiliğiyle tanınan tecrübeli politikacının yeni kabinede Sağlık Bakanlığı koltuğu için en güçlü aday olduğu konuşuluyor.

