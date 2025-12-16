15 Aralık’ta Mexico City Kongresi’nde kadın milletvekilleri kameralar önünde kavga etti. Canlı yayına yansıyan görüntülerde vekillerin saç baş birbirine girdiği ve yumruklar savurduğu görüldü.

Kavga, sağcı Ulusal Eylem Partisi PAN’lı bir grup kadının, genel kurulun ana kürsüsüne yönelmesiyle başladı.

PAN’lı vekiller, solcu Morena Partisi'nin çoğunluğu elinde tuttuğu mecliste bir kuralın ihlal edildiğini öne sürerek kürsüde protesto başlattı.

Yerel medyaya göre tartışma, kent yönetiminin şeffaflık denetim kurumunda yapılması planlanan reforma sebebiyle başladı.

İki partiden en az beş vekilin sert biçimde atıştı. Morena’lıların, rakip partiden kadınları kürsüden indirmeye çalıştı. PAN’lılar ise kürsüden inmeyi reddetti. Olay, kısa süre sonra kavgaya dönüştü.

'ACINASI BİR DURUM'

PAN temsilcilerine bağlı danışman Andres Atayde, olay sonrası basın toplantısında “Kürsüye barışçıl biçimde çıktık. Kimseye dokunmadık. Ama çoğunluk grubu ve müttefikleri yönetimi şiddetle geri almaya karar verdi ve bunu uygulamaya kalktı" dedi.

Kürsüye giden PAN’lı vekillerden Daniela Alvarez de “Bu sadece kaba değil. Sadece rezil değil. Bu şehri yöneten çoğunluk partisi açısından da acınası” dedi.

Kavganın ardından PAN’lılar salonu terk etti. Morena çoğunluğu da muhalefet olmadan oturuma devam etti.