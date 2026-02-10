İYİ Parti’den iki dönem seçilen ve 30 Ekim 2024’te istifa edip AKP’ye geçen Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, esnaf ziyareti yaptı ve üniversite öğrencileri ile de bir araya geldi. Ataş ‘’Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Lafla değil, millete hizmet için yarışıyoruz’’ dedi.

‘EN KÖTÜ GÜNLER’

Emekli astsubay olan Ataş İYİ Partideyken ‘’Partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çöktü. Bütün yetkiler tek adama verildi, liyakat yok hukuk devleti ayaklar altında, tarihimizin en kötü günlerini yaşıyoruz. Sefa sürdüğünüz saraydan çıkıp milletin yanına gidin’’ demişti.

İYİ Parti’deyken 17 ayda 26 kez TBMM kürsüsüne çıkan Ataş, AKP’ye geçince 15 ayda sadece 2 kez çıktı. İYİ Partideyken 8 kanun teklifi 6 soru önergesi verdi, AKP’ye geçince hiç önerge ve teklif vermedi. Ataş ayrıca İYİ Parti’deyken TBMM Genel Kıurul konuşmalarında “İktidarın hatalı politikaları yüzünden vatandaşımız açlık sınırı altında yaşam sürmek zorunda kaldı” demişti.