Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde, CHP’den AKP’ye geçen Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kamuoyunda CHP ile özdeşleşen “Kent Lokantası” ismini değiştirerek “Halk Lokantası” yaptı. Yılmaz’ın bu hamlesi, CHP’li meclis üyelerinin tepkisini çekti.

“KENT LOKANTASI” YERİNE “HALK LOKANTASI”

Umut Yılmaz’ın CHP'li olduğu dönemde açtığı ve dar gelirli yurttaşlara ucuz yemek hizmeti sunan Kent Lokantası, ismen de CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışının simgelerinden biri haline gelmişti. Ancak Yılmaz’ın AKP’ye geçmesinin ardından ilk icraatlarından biri bu ismi değiştirmek oldu.

“HARAM PARAYLA İNŞA ETTİRİLDİ”

Şehitkamil Belediyesi CHP meclis üyesi Ersin Atar, kent Lokantası’nın isminin değiştirilmesini sosyal medya hesabından şu sözlerle eleştirdi;

“Şehitkamil Belediye Başkanı CHP’de iken “Kent Lokantaları” açmıştı. Başkan AKP’ye geçince ilk icraati “Kent Lokantası” adını “Halk Lokantası” olarak değiştirmiş. Bu kadar ucuz iş ancak Şehitkamil Belediyesi’nde olurdu. Zaten o lokantalara CHP ile özdeşleşen “Kent Lokantası” ismi yakışmıyordu; zira Türkiye'de bulunan bütün Kent Lokantaları helal parayla inşaa edilip halkın kullanımına açılmış iken, Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan lokantalar haram parayla inşaa ettirildi, yapımında haram işlere bulaşıldı. Haramın olduğu bir yerde tertemiz “Kent Lokantası” isminin değiştirilmesi tam isabet olmuş.”