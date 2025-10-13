Avrupa Birliği (AB), sınır güvenliğini artırmak ve vize ihlallerini önlemek amacıyla Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES) uygulamasını hayata geçirdi. Bu sistemle birlikte, Schengen ülkelerine seyahat eden AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkış bilgileri artık dijital ortamda kaydedilecek.

EES, yolcuların parmak izi, yüz tanıma verisi ve pasaport bilgilerini elektronik olarak saklayan gelişmiş bir güvenlik altyapısı sunuyor. Böylece pasaport damgası uygulaması sona eriyor. Sistem, 29 Schengen ülkesinde kademeli olarak devreye alınmaya başladı.

TAM KAPSAMLI KULLANIM 2026'DA BAŞLAYCAK

Avrupa Komisyonu, daha önce birkaç kez ertelenen sistemin 12 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Altı aylık bir geçiş sürecinin ardından 10 Nisan 2026 itibarıyla EES, tüm kara, hava ve deniz sınır noktalarında tam kapasiteyle kullanılacak.

Bu süreçte özellikle ilk kez biyometrik kayıt yaptıracak yolcular için sınır geçişlerinde yoğunluk yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.

TÜRK VATANDAŞLARI İÇİN NE DEĞİŞİYOR?

Schengen vizesiyle Avrupa’ya seyahat edecek Türk vatandaşları artık biyometrik kayıt yaptırmak zorunda olacak.

Pasaport kontrolü sırasında alınacak parmak izi ve yüz görüntüsü, EES veri tabanına kaydedilecek.

Bu veriler sayesinde:

-Yolcunun seyahat geçmişi ve kalış süresi dijital olarak izlenecek,

-Vize süresini aşan kişilerin tespiti anlık olarak yapılabilecek,

-Sınır geçişleri daha güvenli ve denetlenebilir hale gelecek.

Uygulama ilk etapta kara, hava ve deniz sınır kapılarında başlatılacak, ardından tüm Schengen geçiş noktalarına yayılacak.

AVRUPA SEYAHATLERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Türkiye’den Avrupa’ya gidecek yolcular için artık pasaport damgası tarih oluyor.

Yeni dönemde:

-Dijital kayıt zorunlu hale geliyor,

-Parmak izi ve yüz tanıma işlemleri standart hale geliyor,

-EES sistemi 2026 baharında tamamen aktif olacak.

Bu nedenle, Avrupa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının sınır geçişlerinde daha fazla süre ayırması gerekecek.