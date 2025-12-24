Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ kapsamında pasaport, sürücü belgesi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, noter kağıtları ve araç tescil belgeleri gibi "değerli kağıtlar" olarak nitelendirilen birçok resmi evraklara yüzde 19,01 zam geldi.

Buna göre, 2026 yılında pasaport bedeli bin 351 lira, sürücü belgesi bedeli bin 690 lira olarak uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için doğum veya değiştirme nedeniyle düzenlenen kartlarda ücret 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen kartlarda ise 440 lira oldu.

Motorlu araç tescil belgesi bedeli bin 511 lira, iş makinesi tescil belgesi bedeli bin 261 lira olarak belirlendi.

Yabancı çalışma izin belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi 964 liraya yükseldi.

Ayrıca, noter işlemlerinde kullanılan noter kağıdı ve beyannameler için bedel 149 lira, protesto ve vekaletname gibi belgeler için ise 298 lira olarak tespit edildi.

Banka çeklerinde her bir yaprak için alınacak tutar 95 lira oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.