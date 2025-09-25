Pasaport için çektirilen biyometrik fotoğraflarda arka planın açık renkli ve sade olması şart koşulur. Arka planda gölge ya da desen bulunması ise genellikle kabul edilmez.

Daily Mail'e konuşan The Passport Experts CEO'su Roman Yagudaev, beyaz kıyafet tercihinin fotoğrafta adeta "arka planla bütünleştiğini" söylüyor:

"Beyaz gömlek, tişört ya da bluz giyerseniz arka planla karışıyor ve geriye yalnızca yüzünüz kalıyor. Fotoğraf tarandığında da sorun yaşanıyor çünkü sistem kıyafeti ayırt edemiyor.

DİKKAT: İŞLEMLERİNİZ GECİKEBİLİR

Uzmanlara göre bu durum, başvuruların reddedilmesine ya da sürecin uzamasına neden olabiliyor. Yanlış fotoğraf yüzünden pasaport başvurularının sık sık askıya alındığı ve gecikmeler yaşandığı belirtiliyor.

FOTOĞRAF İÇİN DİĞER KURALLAR

Pasaport fotoğrafı çektirirken dikkat etmeniz gereken diğer detaylar ise şöyle:

Saçlar, gözleri kapatmamalı.

Yüzde "nötr ifade" olmalı, ağız kapalı olmalı.

Gözler açık ve net görünür olmalı.

Öte yandan pasaport fotoğrafında gülümsemenin yasak olmasının nedeni ise biyometrik sistemler. Passport-Photo.Online uzmanı Karolina Turowska, "Algoritmalar yüzünüzün ölçülerini noktasal olarak analiz ediyor. Pupillalar, burun, kulak ve dudak mesafeleri belirleniyor. Gülümseme, yüz hatlarını değiştirdiği için sistemin sizi tanımasını zorlaştırıyor" dedi.