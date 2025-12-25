Helena Feltham, eşiyle birlikte 26 Kasım’da Lizbon–Heathrow seferi için check-in açılır açılmaz havalimanına geldiklerini anlattı. Güvenlik kontrolünden sonra kısa bir kahve molası verdiklerini belirten Feltham, pasaport kontrolüne geldiklerinde yalnızca iki görevlinin çalıştığını ve önlerinde 100’den fazla kişinin kuyrukta beklediğini fark ettiklerini söyledi.

Feltham, The Times’a yaptığı açıklamada, pasaport kontrolünün adeta “felç olmuş” durumda olduğunu ve havalimanı personelinin duruma müdahale etmediğini dile getirdi. Yaklaşık 50 dakika beklemelerine rağmen pasaport kontrolünden geçemediklerini belirten Feltham, bu nedenle uçuşlarını kaçırdıklarını ifade etti.

Daily Mail'in haberine göre; Helena Feltham, eve dönebilmek için TAP Air Portugal’dan yeni bir bilet almak zorunda kaldıklarını ve bu durumun kendilerine 380 sterline mal olduğunu söyledi. Yaşadıkları stresli deneyimin ardından, bu “düzensiz” durumun ne kadar daha süreceğini sorguladı.

The Times’ın seyahat köşesinde yer alan yanıta göre, Lizbon Havalimanı’ndaki pasaport kontrolü kaosunun kısa vadede sona ermesi beklenmiyor. Yeni giriş-çıkış sisteminde yaşanan başlangıç sorunlarının, havalimanının kapasite fazlası, personel yetersizliği ve uçuş planlama problemleriyle birleştiği; bazı yolcuların günün saatine bağlı olarak üç ila dört saat arasında beklemek zorunda kaldığı ifade edildi.

Havalimanı işletmecisi ANA Aeroportos de Portugal, yaşanan stresli deneyim için özür dilerken, pasaport kontrolünün polis tarafından yürütüldüğünü ve personel sayısı, gişe açılması ya da önceliklendirme konusunda yetkileri olmadığını açıkladı. ANA, özellikle yoğun saatlerde personel ve hizmet kalitesinin artırılması için hükümet yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Lizbon’daki pasaport kontrolü gecikmelerinin yeni olmadığına dikkat çekilirken, kısa süre önce yolcuların beş saate varan kuyruklardan şikâyet ettiği ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüzlerce kişinin havalimanında sıkıştığı görüldü. Bir Reddit kullanıcısı ise AB pasaportu olmayan yolcular için dört saatlik bekleme süresinin “beklenen” hale geldiğini ve bu durumun aylardır devam ettiğini yazdı.