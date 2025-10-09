AB ülkelerindeki yeni uygulama, "Giriş-Çıkış Sistemi (Entry/Exit System - EES)" adı altında hayata geçiriliyor. Bu sistemle birlikte pasaportlara damga basma dönemi resmen sona erecek. Tüm giriş-çıkışlar dijital olarak kaydedilecek, böylece ziyaretçilerin Avrupa'da ne kadar kaldığı otomatik biçimde izlenebilecek.

AB yetkililerine göre amaç, hem yasa dışı kalışları engellemek hem de sahte belge kullanımı ve kimlik hırsızlığını önlemek.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, "EES ile sınır güvenliğini güçlendirirken, Avrupa'ya gelen ziyaretçiler için daha şeffaf ve güvenli bir seyahat deneyimi oluşturmayı hedefliyoruz" denildi.

UZUN KUYRUK ENDİŞESİ KORKUTTU

Yeni sistem, üye ülkeler arasında anlık bilgi paylaşımına da imkan tanıyacak. Bir kişi Schengen sınırlarına giriş yaptığında, bu bilgi diğer tüm AB ülkeleriyle paylaşılacak. Böylece vizesiz seyahat hakkını aşan veya ülkede izinsiz kalan ziyaretçilerin tespiti kolaylaşacak.

Her ne kadar güvenlik açısından önemli bir adım olarak değerlendirilse de sistemin dezavantajları da var. Yetkililer, parmak izi ve yüz tanıma işlemlerinin yoğun dönemlerde uzun kuyruklara yol açabileceğini belirtiyor.

Teknik sistemlerin ilk etapta yoğunluğu kaldıramama ihtimali de tartışma konusu... Bu nedenle Avrupa Birliği, uygulamayı aşamalı biçimde devreye alacak.

"GEÇİŞ DÖNEMİNDE SABIRLI OLUNMASI GEREKİYOR"

Yeni sistem öncelikle Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'daki büyük havalimanlarında test edilecek. Başarılı olması durumunda ise tüm Schengen ülkelerinde yaygınlaştırılarak devam edilecek.

Yetkililer, uzun vadede sistemin hem güvenliği artıracağını hem de işlemleri hızlandıracağını söylüyor:

"Biyometrik verilerle kimlik doğrulama, pasaport kontrol süresini azaltacak. Bu geçiş döneminde sabırlı olunması gerekiyor."