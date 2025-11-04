Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ortalamasına göre belirlenen oran, bu yıl için %25,49 olarak duyuruldu.

Bu oran, pasaport harçlarından trafik cezalarına, MTV’den ehliyet ücretlerine kadar birçok kamu ödemesini doğrudan etkileyecek. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri ise, 2026 yılında pasaport ücretlerinin ne kadar olacağı oldu.

ZAM ORANI DEĞİŞEBİLİR

Yeniden değerleme oranı, her yıl otomatik olarak uygulanmakla birlikte Cumhurbaşkanı’nın bu oranı %50’ye kadar artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan herhangi bir indirim kararı almazsa, 2026 pasaport ücretleri doğrudan yüzde 25,49 artışla yürürlüğe girecek.

Bu durumda, 10 yıllık pasaport ücretinin 14 bin TL’yi aşması bekleniyor.

2026 YILI PASAPORT ÜCRETLERİ (TAHMİNİ)

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla geçerli olacak pasaport harç ücretleri şu şekilde hesaplanıyor:



Not: Tabloda yer alan rakamlar, Cumhurbaşkanı tarafından oranlarda herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda geçerli olacak tahmini tutarlardır.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Yeniden değerleme oranı, her yıl TÜİK tarafından açıklanan ÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor. Devletin belirlediği bu oran, vergiler, harçlar ve cezalar gibi tüm resmi ödemelerdeki yıllık artış oranını ifade ediyor. 2026 yılı için belirlenen %25,49 oranı, son yılların ortalama artış trendiyle paralellik gösteriyor.

UZUN SÜRELİ PASAPORT DAHA AVANTAJLI

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, uzun süreli (10 yıllık) pasaport almak vatandaşlar için daha ekonomik bir seçenek sunuyor. Harç bedelleri yıllara bölündüğünde, kısa süreli pasaportlara kıyasla daha düşük yıllık maliyet ortaya çıkıyor.

2026'DA PASAPORT MALİYETLERİ ARTIYOR

TÜİK’in açıkladığı yeniden değerleme oranına göre 2026 yılında pasaport ücretleri ortalama %25’in üzerinde artacak. Cumhurbaşkanı’nın indirim kararı olmaması halinde, yeni yıldan itibaren 10 yıllık pasaport 14 bin TL’nin üzerine çıkacak. Yurt dışına çıkmayı planlayan vatandaşların, yıl sonuna kadar mevcut ücretlerle işlem yapmaları maddi açıdan avantaj sağlayabilir.