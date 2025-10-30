Eren Bakıcı, Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül'den oluşan Hepsi, 2000'li yılların en popüler gruplarından biriydi. 2014'te grup kariyerini noktaladı. Kariyerine spor eğitmeni olarak devam eden Yasemin Yürük hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Çekimleri Belçika'da devam eden 'The Traitors Türkiye' adlı yarışma programında Yasemin Yürük ile eski futbolcu Pascal Nouma'nın birbirine yakınlaştığı ve aralarında bir aşk doğduğu öne sürüldü.

YARIŞMA HAKKINDA:

İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde yayınlanan ve dünyanın dört bir yanından milyonlar izleyiciyi ekranlara kitleyen 'The Traitors', Belçika'da bir şatoda çekiliyor.

20 ünlü isim, strateji ve zeka oyunlarıyla büyük ödül için kıyasıya mücadele ederken seyirci kimin güvenilir, kimin hain olduğunu bulmaya çalışıyor. Bu sene de Türkiye 'The Traitors' ailesine dahil oldu.

Çekimleri başlayan yarışmanın, bir dijital platformda 2026 yılının ilk aylarında yayınlanması bekleniyor.