İlk patlama yerel saatle 01.35’te meydana geldi ve lav ile kül bulutları yaklaşık 9,5 kilometre yüksekliğe ulaştı. Bundan dokuz saatten kısa bir süre sonra ikinci bir patlama yaşandı. Bu kez, gökyüzüne yaklaşık 8 kilometre yüksekliğinde mantar biçiminde bir kül bulutu yükseldi.

Yetkililer, patlamalardan önce derin sismik hareketlerin tespit edilmesi üzerine yanardağın alarm seviyesini en yükseğe çıkardıklarını duyurdu. Endonezya Jeolojik Ajansı Başkanı Muhammad Wafid, “Volkanik aktivitelerde önemli bir artış gözlemlendi. Yağış olması durumunda volkanik çamur akıntılarına karşı dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu.

BÖLGE HALKI TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI

Daily Mail'de yer alan habere göre; yaklaşık 6,5 kilometrelik bir alan içinde yaşayan bölge halkının tahliye edilmesi istendi. Yerel Afet Yönetim Dairesi’nden Avelina Manggota Hallan, tahliyelerin devam ettiğini ve bölgeye girişlerin yasaklandığını açıkladı.

UÇUŞLAR DURDU

Patlamaların ardından bölgedeki tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yetkililer, kül bulutunun hareketini yakından izlediğini bildirdi. Maumere kentindeki Fransiskus Xaverius Seda Havalimanı (MOF), yanardağa 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve en az 16 Ekim’e kadar kapalı kalacak. Bu durum, bölgedeki iç hat uçuşlarını doğrudan etkiliyor.

Şimdilik Cakarta’daki Soekarno-Hatta (CGK) ve Bali’deki Ngurah Rai (DPS) havalimanlarında herhangi bir kapanma ya da gecikme yaşanmadı. Ancak havayolları, kül bulutunun doğuya yönelmesi durumunda bu iki merkezde de uçuşların etkilenebileceğini belirtiyor. Geçtiğimiz Temmuz ayındaki patlamada, külün Bali yönüne yayılması sonucu 24 uçuş iptal edilmişti.

'ATEŞ ÇEMBERİ'NDE SON YILLARDA PATLAMALAR ARTTI

Deniz seviyesinden 1.585 metre yükseklikte bulunan Lewotobi Laki-laki, ikiz volkanik yapıdan oluşan Lewotobi Yanardağları’nın bir parçası. Diğeri ise Lewotobi Perempuan olarak biliniyor. Her iki yanardağ da Sunda Volkanik Kuşağı içinde yer alıyor.

Pasifik Okyanusu’nun “Ateş Çemberi” olarak bilinen 40.000 kilometrelik bölgesi, dünyanın en yoğun sismik ve volkanik aktivitelerinin yaşandığı alanlardan biri. Bu kuşak, Rusya ve Japonya’dan başlayıp ABD’nin batı kıyılarına ve Antarktika’ya kadar uzanıyor.

Lewotobi Laki-laki, tarih boyunca düzenli aralıklarla patlamalar gerçekleştirdi. 1932-33 yıllarındaki büyük patlama, lav kubbeleri ve piroklastik akıntılarla kayıtlara geçmişti. Son yıllarda artan aktivitelerle birlikte 2023, 2024 ve 2025’te yaşanan patlamalar, bölgede sık sık tahliye ve uçuş iptallerine neden oldu.