Asal Araştırma, yılın son anketini paylaştı.

26 ilde 5-14 Aralık tarihleri arasında bin 895 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin güven sınırı yüzde 95, hata payı ise + - yüzde 2.5 olarak belirtildi.

CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

Katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltilirken, birinci sırada 'kararsız/oy kullanmam' diyenler yer aldı.

Kararsız/oy kullanmam seçeneğinin dağıtılmasının ardından ise CHP'nin birinci parti olduğu görüldü.

'KARARSIZLAR' BİRİNCİ

İşte kararsızlar dağıtılmadan önceki anket sonuçları:

Kararsız/oy kullanmam: Yüzde 27,4

CHP: Yüzde 24,6

AKP: Yüzde 22,8

DEM Parti: Yüzde 6,6

MHP: Yüzde 5,2

İYİ Parti: Yüzde 3,4

Zafer Partisi: Yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3

Anahtar Parti: Yüzde 1,5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1

Diğer Yüzde: 2,3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle sıralandı:

CHP: Yüzde 33,8

AKP: Yüzde 31,3

DEM Parti: Yüzde 9,1

MHP: Yüzde 7,2

İYİ Parti: Yüzde 4,8

Zafer Partisi: Yüzde 4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2

Anahtar Parti: Yüzde 2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4

Diğer: Yüzde 3,2