İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, pastırma ve jambon gibi işlenmiş et ürünlerinde kullanılan nitrit maddesinin kansere yakalanma riskini ciddi oranda artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları, bu maddenin kullanımının küresel çapta yasaklanması çağrısında bulundu.

BAĞIRSAK KANSERİ İLE BAĞLANTILI

Cancer Research UK ve British Journal of Cancer tarafından yürütülen analizlere göre, pastırma ve jambonlarda sıkça kullanılan nitritin bağırsak kanseri vakalarıyla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi. Araştırma, bu maddenin sadece pastırma ve jambonda değil, sosis ve salam gibi ürünlerde de yaygın biçimde kullanıldığını ve 50 binden fazla bağırsak kanseri vakasıyla ilişkilendirildiğini ortaya koydu.

Bilim insanları, söz konusu bulguların ardından nitrit kullanımının yasaklanması gerektiğini vurguladı.

YASAKLANMA ÇAĞRISI YAPILDI

DSÖ raporuna katkıda bulunan uzmanlar, İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting’e yazdıkları mektupta nitritin yasaklanmasını talep etti. 2015 yılında yayımlanan raporda ise, günde 50 gram işlenmiş et tüketiminin bağırsak kanseri riskini yüzde 18 oranında artırdığı belirtilmişti.

NİTRİT NEDİR?

Nitritler, nitrojen atıklarının yan ürünleri olarak biliniyor. Enfeksiyondan sorumlu bakteriler, bu atıkta beslenerek, idrarda görünebilen nitratlara ayrılır. Nitritüri idrardaki nitratlar için kullanılan tıbbi terimdir.

İdrar yolu enfeksiyonları idrardaki en yaygın nitrit nedenidir. Bunlar, bakterilerin mesaneyi, üreterleri veya böbrekleri enfekte ettiğinde kendişni gösteriyor.

Nitrit pozitif idrar genellikle alt idrar yolu enfeksiyonuna işaret etse de tedavi edilmezse böbreklere yayılarak böbrek enfeksiyonuna (piyelonefrit) yol açabilir ve acil tıbbi tedavi gerektirir.

TÜRK KAHVALTI SOFRALARINDA DA BULUNUYOR

Türkiye'de özellikle pastırma Türkler tarafından en çok tüketilen kahvaltılıklar arasında yer alıyor. Pastırmalı yumurta, Pastırmalı börek gibi çeşitlerle kahvaltı sofraları renklendirilirken, uzmanlardan işlenmiş pastırmalara ilişkin yapılan bu çağrı alışkanlıkları bir kez daha geçirmeyi sağlayabilir.