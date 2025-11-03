İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde etkili olan sıcak ve güneşli havaların hafta ortasına kadar süreceğini, ardından yağışlı havanın geri döneceğini duyurdu.

PASTIRMA SICAKLARI ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ETKİLİ OLACAK

AKOM’un değerlendirmesine göre, İstanbul’da “pastırma sıcakları” olarak adlandırılan günler etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek. Bu süreçte hava sıcaklıklarının 20 derecenin üzerine çıkarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Açıklamada, “İstanbul’da hafta ortasına kadar çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hâkim olacağı, sıcaklıkların yer yer 20 derecelerin üzerine çıkarak bahar değerlerine yükseleceği öngörülüyor” ifadeleri yer aldı.

AKOM’un son hava tahmin raporuna göre, Çarşamba ve Perşembe günleri kent genelinde yağış beklenirken, Cuma ve Cumartesi günleri parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.