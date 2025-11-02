Cuma günü başlayan pastırma sıcakları, gündüzleri adeta yaz havası yaşatırken akşam saatlerinde etkisini gösteren keskin soğuk, vatandaşları zorladı. Haftanın son gününde yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği açıklandı. Rüzgârın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Salı Gününden İtibaren Serin ve Yağışlı Hava Geliyor

Meteoroloji’nin yeni hava durumu raporuna göre, salı gününden itibaren Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başlayacak. Güneşli günler yerini gri bulutlara bırakacak; serin hava dalgası çarşamba günü itibarıyla ülkenin büyük bölümünde etkisini gösterecek.

Haftanın ikinci gününde özellikle Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İstanbul Dahil 30 İl İçin Sağanak Alarmı

Meteoroloji, salı günü itibarıyla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman illerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Çarşamba gününden itibaren yağışlı hava daha geniş bir alana yayılacak. Bu kapsamda İstanbul, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Karabük, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay illerinde de sağanak ve yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji’den Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, yağışlı hava dalgasıyla birlikte ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.