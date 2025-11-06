Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin batı kesimleri yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girdi. İstanbul dahil olmak üzere Marmara'nın batı bölgeleri, İç Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUS TRAFİĞİ ETKİLEYEBİLİR

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer sis ve pusun etkili olacağı öngörülüyor. Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceğinden özellikle kara ve deniz ulaşımında dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SICAKLARA VEDA EDECEĞİZ

Yağışlara rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyrediyor. Pastırma sıcakları olarak bilinen bu dönem, yurdun büyük bölümünde etkisini sürdürürken, Meteoroloji önümüzdeki haftadan itibaren sıcaklıklarda kademeli bir düşüş beklendiğini bildirdi.