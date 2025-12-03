Köpek balığı saldırılarıyla gündemden düşmeyen Avustralya'da bu kez deniz yılanı sorunu yaşanıyor. Son zamanlarda yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklenirken, 15 deniz yılanın kıya vurmasından sonra uzmanlar endişe veren bu ölümleri araştırmaya başladı.

Nanga Körfezi'de farklı türlere ait 15 deniz yılanı karaya vururken 6 ay içerisinde ise 17 deniz kaplumbağası ölü bulundu. Bu endişe veren ölümler uzmanları da şaşırttı.

KIYIDA ENDİŞE VERİCİ ÖLÜMLER

Deniz yılanlarının ölümlerindeki artış sonrası bölgede araştırma yapan Biyoçeşitlilik, Koruma ve Gezi Bölümü (DBCA), bir açıklama yayınladı. Ölümlerin Western Australia eyaletindeki "Shark Körfezi Dünya Mirası" alanı içinde yer alan Nanga Körfezi'nde rastlandığını ve çeşitli türlere ait olduğu belirtildi.

Blanche d'Anastasi, deniz yılanları üzerine yaptığı araştırma sonrasında yetkililere ve araştırma ekibine "olağan dışı sayılardan endişe duyduğunu", toplanan verilerden yola çıkarak bu olayın ardındaki nedeni araştıracaklarını belirtti.

17 DENİZ KAPLUMBAĞASININ NEDEN ÖLDÜĞÜ BİLİNMİYOR

Bunun yanı sıra haziran ayından bu zamana kadar 17 deniz kaplumbağası da bölgede ölü olarak bulundu. Bunun nedeni ise henüz belirlenemedi.

Yapılana araştırmalara göre, Avustralya'nın kuzey sularında 20'yi aşkın farklı deniz yılanı türünün yaşadığı ve bunların koruma altındaki türler olduğu belirtildi.