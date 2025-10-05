Kayseri'nin Talas ilçesi Ali Dağı'ndaki otluk arazide iddiaya göre; patlıcan ve biber közleyen kişi, yangına yol açtı.

Saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı. TOMA'nın da kullandığı yangın, 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, incelemede patlıcan ve biberlere rastlandı.

GÖZALTINA ALINDI

Arazide patlıcan ve biber közlediği sırada yangına neden olduğu iddia edilen A.E. (48), Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucu gözaltına alındı.

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı.