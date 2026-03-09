Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un liderliğinde yapılan üst düzey toplantıda, Soma Termik Santrali’ndeki düğüm çözüldü. Soma ekonomisini ve bölgedeki binlerce işçiyi yakından ilgilendiren zirvede, Konya Şeker Başkanı Ramazan Erkoyuncu’nun beklentileri karşılık bulmadı. Toplantının en çarpıcı gelişmesi ise santralin kasa yönetiminin adeta bakanlık kontrolüne geçmesi oldu.





'SOMA'NIN PARASI NEDEN BAŞKA YERE AKTARILIYOR?'

Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, zirve sırasında Konya Şeker’in finansal yönetim modeli mercek altına alındı. Soma’daki özel maden şirketlerine olan kömür borçları ödenmezken ve işçi maaşlarında aksamalar yaşanırken, santralden elde edilen elektrik gelirinin Kangal Termik Santrali’ne aktarıldığının tespiti toplantıdaki tansiyonu yükseltti. Bakan Bayraktar ve Bakan Kurum bu duruma, "Soma'nın parası neden Kangal'a aktarılıyor?" diyerek tepki gösterdi ve şirket yetkililerine eleştiride bulundu.



KASAYA BAKANLIK DENETİMİ GELDİ

Alınan kararlar doğrultusunda Soma Termik Santrali için 1 Mayıs’a kadar geçerli olacak yeni bir yol haritası çizildi:

Şartlı Teşvik: Santrale 75 dolarlık teşvik verilerek 3 ünitenin çalıştırılması kararlaştırıldı.

Doğrudan Müdahale: Günlük elde edilecek yaklaşık 23 milyon liralık gelir , Konya Şeker’in kasasına girmeyecek; doğrudan Enerji Bakanlığı kontrolünde yönetilecek.

Ödeme Sıralaması: Toplanan gelirle ilk etapta işçi maaşları, kömür borçları ve cari giderler kapatılacak. Artan miktar olursa, Konya Şeker’in TKİ’ye olan devasa borcundan düşülecek.

SATIŞ SÜRECİNE ONAY



Konya Şeker yönetiminin asıl beklentisi olan Kangal Termik Santrali için teşvik talebi, geçmiş taahhütlerin yerine getirilmemesi ve BOTAŞ’a olan borçlar gerekçesiyle bakanlık tarafından geri çevrildi.

TKİ’ye olan toplam borcu faizlerle birlikte 24 milyar liraya ulaşan Soma Termik Santrali için 1 Mayıs’a kadar tanınan süre, aslında bir "veda süreci" niteliği taşıyor. Bu tarihe kadar üretimin sürekliliği sağlanırken, eş zamanlı olarak santralin yeni bir yatırımcıya satılması için düğmeye basıldı.



TOPLANTI SONRASI DERİN SESSİZLİK

Ankara’daki toplantıdan umduğunu bulamayan ve sıkı denetim kararlarıyla sarsılan Ramazan Erkoyuncu’nun, zirve sonrası sergilediği tutum dikkat çekti. Normal şartlarda sosyal medyayı aktif kullanan Erkoyuncu’nun, kritik görüşme sonrası hiçbir paylaşım yapmaması, kulislerde "büyük moral bozukluğu" ve "derin sessizlik" olarak yorumlandı.