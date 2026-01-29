Latin Amerika genelinde gıda sektöründe faaliyet gösteren Consorcio Industrial de Alimentos (CIAL) bünyesinde yaşanan olay, iş hukuku ve ceza yasaları açısından emsal niteliğinde bir kararla sonuçlandı. Mayıs 2022'de gerçekleşen olayda, yaklaşık 522 Euro yaklaşık 27 bin 175 lira maaş alması beklenen bir çalışan, hesabına 172 bin Euro yaklaşık 8 milyon 954 bin lira yatırıldığını fark etti.

ÖNCE İADE SÖZÜ VERDİ ANCAK SONRA İSTİFA ETTİ

Yerel basına yansıyan bilgilere göre, çalışan başlangıçta durumu şirket yetkililerine bildirerek parayı iade edeceğine dair taahhütte bulundu. Ancak takip eden üç gün boyunca işe gitmeyen ve kendisine ulaşılamayan çalışan, avukatı aracılığıyla şirkete resmi istifa dilekçesini sundu. Parayı iade etmeyen çalışanın iş akdini tek taraflı feshetmesi üzerine şirket yönetimi "hırsızlık" suçlamasıyla yargı sürecini başlattı.

3 YILIN ARDINDAN KARAR ÇIKTI, HIRSIZLIK TEŞKİL ETMİYOR

Üç yıl süren dava sürecinde sanık avukatları, müvekkillerinin ödeme sistemine herhangi bir müdahalede bulunmadığını, ortada bir dolandırıcılık veya hileli manevra olmadığını savundu. Savunma tarafı, ödemenin tamamen şirketin kendi hatasından kaynaklandığını ve çalışanın yalnızca hesabına gelen bir transferi kabul ettiğini vurguladı.

Eylül 2025'te karara bağlanan davada Santiago Mahkemesi, eylemin "hırsızlık" teşkil etmediğine karar verdi. Hakimler, söz konusu durumun Şili yasalarına göre cezai bir yaptırımı bulunmayan "yetkisiz el koyma" kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek suçlamaları düşürdü.

HAPİS CEZASI VE SABIKA KAYDI RİSKİ OLUŞMADI

Karar doğrultusunda eski çalışan, hırsızlık suçlamasından mahkum olması halinde alabileceği 540 günlük hapis cezasından ve adli sicil kaydı riskinden kurtulmuş oldu. Mahkeme, paranın iadesi yönünde bir emir çıkarmayarak meblağın çalışanda kalmasının yolunu açtı.

ŞİRKET KARARI TEMYİZE GÖTÜRÜYOR

Davacı şirket CIAL, mahkeme kararına itiraz edeceğini duyurdu. Şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, kararın iptali için temyiz başvurusunda bulunulacağı ve paranın geri alınması için hukuk davası yoluna gidileceği belirtildi.