Merkez Bankası’nın (TCMB) üçüncü enflasyon raporunda, üretimin zayıfladığı, şirketlerin yatırım yapmaktan geri durduğu, iç piyasaya çalışan şirketlerde istihdam açısından sorunlar yaşandığı vurgulandı.

TCMB’nin Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu özetleyen değerlendirmesi, nisan ile haziran ayları arasında reel sektör firmaları ile yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen bulgularda ortaya çıktı.

KAPASİTE ARTIŞI YOK

Raporda, reel sektörün içinde bulunduğu durum “Toplam talep yurt içi satışlar kaynaklı yavaşlarken ihracatta olumlu seyir sürmüş, üretim faaliyeti ise zayıflamıştır. Yatırım duruşunda zayıflık devam etmiş, bu durum istihdam planlarına yansımıştır” ifadesiyle özetledi.

TCMB, istihdamla ilgili değerlendirmelerini “Talep belirsizliği, iş hacmindeki daralma ve yüksek işgücü maliyetleri istihdam planlarını sınırlamıştır. Tekstil ve hazır giyim sektörleri olumsuz etkilenen alanlar arasında öne çıkmıştır” ifadesiyle sürdürdü.

Şirketlerin yatırım politikası için TCMB, “Talep görünümündeki belirsizlikler ve finansal koşullardaki sıkılık, firmaların yeni yatırımlar yerine mevcut kapasiteyi korumaya odaklanmasına neden olmuştur” dedi.

TCMB, yatırım yapan şirketlerin ise kapasite artışına gitmek yerine maliyetlerini azaltmak için otomasyona yöneldiği tespitinde bulundu. Yılın ikinci çeyreğinde sanayi üretiminin yavaşladığı, hizmet sektörünün gerilediği bilgisini paylaşan TCMB, “Veriler temmuz ayı itibarıyla üçüncü çeyrekte sanayi faaliyetinin zayıf seyrini sürdürdüğünü ima etmektedir” ifadelerini kullandı.

İş ilanlarına ortalama 185 başvuru

TCMB’nin raporunda gerçek işsizlik olarak bilinen atıl işgücünün haziran itibarıyla 12.3 milyon kişi olduğu kabul edildi. Raporda, bu yıl gerçek işsiz sayısının 1 milyon 945 bin kişi arttığı hesaplandı. İşsizlerin 5.1 milyonu ‘potansiyel işgücü’, 4.2 milyonu ‘zamana bağlı eksik istihdam’ ve 2.9 milyonu ‘işsiz’ olarak tanımlandı. TCMB, 2.2 milyon ‘ümitsiz’ işgücü olduğunu raporunda paylaştı. TCMB bir yandan iş ilanı başına yapılan başvuru sayısının 2 yıldır artarak temmuz itibarıyla yaklaşık 185’e ulaştığıyla ilgili grafik paylaşırken, diğer yandan “Potansiyel işgücü çoğunlukla ev işleri nedeniyle iş aramayan kadınlardan oluşmakta” yorumunu yaptı.