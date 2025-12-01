Slovenya hükümeti, ülkedeki yaklaşık 1 milyon çalışana Aralık ayında 639 euro (31 bin TL) tutarında vergiden muaf Noel ikramiyesi ödenmesini zorunlu hale getirdi. Uygulama seçmenin desteğini alırken işverenler, muhalefet ve Avrupa Komisyonu karara sert tepki gösteriyor.

Slovenya’da hükümet, ülkedeki tüm çalışanlara Noel öncesi ek gelir sağlamak amacıyla 639 euro (31 bin TL) tutarında vergiden muaf ikramiyeyi zorunlu kıldı. Yaklaşık 1 milyon çalışanı kapsayan uygulama, ülkede geniş tartışmalara neden oldu. Kararın, Başbakan Robert Golob’un liderliğindeki koalisyon hükümeti tarafından parlamentoda onaylandığı belirtilirken, bu adımın Mart ayındaki seçimler öncesi düşen oyları artırmaya yönelik olduğu iddia ediliyor.

ZORUNLU ÖDEME 600 MİLYON EUROLUK YÜK GETİRECEK

Hükümetin Noel ikramiyesini zorunlu hale getirmesiyle birlikte uygulamanın maliyetinin en az 600 milyon euro olacağı hesaplanıyor. Asgari ücretin 1277 euro olduğu Slovenya’da bu ödeme, çalışanlar için yarım asgari ücrete denk gelen ciddi bir ek gelir anlamı taşıyor.

İŞVERENLERDEN SERT TEPKİ

İş dünyası, ani bir kararla getirilen zorunlu Noel ikramiyesine karşı çıkıyor. Slovenya Esnaf ve Girişimcilik Odası'nın yaptığı ankete göre işverenlerin yüzde 91’i uygulamaya olumsuz bakıyor. Birçok işletme, zorunlu ödemenin özellikle orta ölçekli şirketlerde ciddi nakit akışı sorunlarına yol açacağını belirtiyor.

SENDİKALAR DESTEKLİYOR

Slovenya’nın en büyük sendika konfederasyonu ZSSS’nin başkanı Andrej Zorko ise kararın adil olduğunu savunarak, “İnsanlar tüm yıl çalışıyor ve şirketleri kar ettiriyor. Bundan pay almaları doğal” açıklamasında bulundu. Slovenya’da çalışanların zaten her yaz “13. maaş” olarak bilinen bir ikramiye aldığı, Noel ikramiyesiyle birlikte yıllık ek ödemelerin toplamının 2000 euroyu aşacağı ifade ediliyor. Ayrıca emeklilere ve engellilik maaşı alanlara 150 euro kış yardımı verilmesi planlanıyor.

AB'DEN MALİ DİSİPLİN UYARISI

Avrupa Komisyonu ise zorunlu ikramiyenin mali etkilerinin GSYH’nin yüzde 0,3’üne kadar çıkabileceğini belirterek Slovenya hükümetini mali disiplin konusunda uyardı. Muhalefetteki Yeni Slovenya Partisi Milletvekili Jozef Horvat ise uygulamayı “açık bir seçim rüşveti” olarak nitelendirdi.

EKONOMİK GÖRÜNÜM GÜÇLÜ

Slovenya, güçlü üretim sektörü ve turizm sayesinde Orta ve Doğu Avrupa’nın en zengin ülkeleri arasında yer alıyor. Kişi başı gelir seviyesinin İspanya’nın üzerinde, İtalya’ya yakın olduğu belirtildi.

Tüm çalışanlara zorunlu Noel ikramiyesi kararı, Slovenya’da seçim atmosferinin yaklaştığı bir dönemde hem ekonomik hem de siyasi tartışmaları alevlendirirken, işverenlerin tepkisi ve AB’nin mali disiplin uyarıları sürecin önümüzdeki aylarda daha da sertleşebileceğine işaret ediyor.