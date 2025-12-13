Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinden ellerini taşın altına koymalarını istemiş ve “Hep söylerim, kefenin cebi yok” demişti.

‘Patronlar Kulübü’ olarak anılan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesi büyük işverenler asgari ücretle işçi çalıştırmadıklarını, ancak yeni zam oranının kendileri için de gösterge niteliği taşıdığını söylediler.

Asgari ücretle geçinmenin mümkün olmadığını ifade eden patronlar, Erdoğan’ın çağrısına, “Bizim elimiz her daim taşın altında. Devletin de elini taşın altına koyması halinde çok daha iyi asgari ücret rakamlarına ulaşılabilir” diye konuştu.