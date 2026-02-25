Kamuda asgari ücretle çalışan sayısının istatistiğe girmeyecek kadar az olduğuna işaret eden Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Bu nedenle hükümetin Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gövdesini oluşturmasını anlamlı bulmuyoruz. Hükümetin komisyondan çekilmesini istiyoruz. Asgari ücreti işçiler ve işverenler belirlemeli, hükümet ilan etmeli” dedi. Arslan, Almanya’da hükümetin komisyonda yer almadığını, Almanya modelinin Türkiye’ye de uygulanması gerektiğini söyledi.

‘MEVZUAT DEĞİŞEBİLİR’

Arslan, asgari ücretin yapısıyla ilgili mevzuatta değişiklik yapılacağına ilişkin gayri resmi bilgiler geldiğini ifade etti. Arslan, aralık ayında yüzde 0.89 olan enflasyonun nasıl olup da ocak ayında yüzde 4.84’e çıktığını anlayamadıklarını belirterek, bu uçurumun ekonomi yönetimi tarafından kendilerine anlatılmasını talep etti. Arslan, “Ocak ayı bizi gerçekten korkuttu. Bütün yıl için hedeflenen enflasyonun gerçekleşmesinin zor olduğu yönünde bizde kanaat oluştu” dedi.