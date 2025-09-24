Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Turan ve Aras hakkında dernek kurulundaki konuşmalarında kullandıkları ifadelere ilişkin ‘zincirleme şekilde basın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında karar bekleniyordu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HATIRLATMASI

Ancak hakim değişikliği nedeniyle duruşma 20 0cak 2026’ya ertelendi. Turan, savunmada, “Bu ülkede doğmuş, yetişmiş ve bu ülkenin okullarında eğitim görmüş biri olarak, bu ülkenin gelişimine katkı sağlamak için çalıştım. Bu doğrultuda görüşlerimi aktarıyorum. Konuşmamın özü de ekonomik kalkınma hedefinin evrensel standartlarda güvenilir, herkese eşit uygulanan bir hukuk sistemi ile gerçekleştirilebileceğine ilişkindir. Halkın yanıltıcı hiçbir bilgi vermedim. Sadece ve ısrarla hukukun üstünlüğünü vurguladım. Beraatimi talep ediyorum” dedi.

Ömer Aras ise savunmasında, “Cezalandırılmam için ileri sürülen gerekçelere baktığımda, savunmama değer verilmediğini, iddianamede olduğu gibi cümlelerimin tamamı alınmayarak konuşmamın bağlamından koparıldığını görmekteyim” diye konuştu. “Konuşmamda birçok konuya değindim. Konuların tümü ekonomi ile ilgilidir. Ekonomi ile hukuk arasında çok sıkı bir ilişki olduğu bilimsel bir gerçekliktir” diyen Aras, “Cümlelerimin tümü ifade özgürlüğü kapsamındadır” cümlesini kullandı ve beraatini talep etti. Duruşma, 20 Ocak 2026’ya ertelendi.

Değer yargıları ceza konusu olmamalı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras yeniden hakim karşısındaydı. Ömer Aras duruşmada, davaya konu olan konuşmaları ile ilgili “Cümlelerimin tümü ifade özgürlüğü kapsamındadır. İfade özgürlüğünün sınırlarını aşan hiçbir yönü yoktur. Değer yargılarının ceza yargılamasına konu edilmesi yanlıştır. Üzerime atılı suçlamalar gerçek dışıdır” dedi.

‘44 yıldır ilk defa buraya geldim’

Duruşmanın ardından TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras basın mensuplarının sorularına yanıt vermezken, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise “44 yıldır iş dünyasındayım, ilk defa buraya geldim” dedi. 15 Ocak 2026’da düzenlenecek TÜSİAD Genel Kurulu ile iki başkanın görev süresi sona eriyor. Bu kapsamda iki başkan da görev dönemi bittikten sonra tekrar hakim karşısına çıkacak. Başkanlar, 20 Mayıs’ta ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.