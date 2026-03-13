West Leeds Civils isimli şirkette finans müdürü olarak çalışan Hayes, patronu Mick Atkins’in kendisine yönelik tavırları nedeniyle yargıya başvurdu. Mahkemede sunulan kanıtlara göre patron Atkins, Hayes ofise girdiğinde ona defalarca "patates" diye seslendi. Bu ifadenin iş yerinde sürekli bir alay konusu haline gelmesi ve WhatsApp mesajlarına da yansıması üzerine Hayes, yaşadığı sürecin psikolojik sağlığını bozduğu gerekçesiyle tazminat talebinde bulundu.

"PATATES" İFADESİ WHATSAPP KAYITLARINA GİRDİ

Duruşma sürecinde, patronun sadece sözlü olarak değil, dijital ortamlarda da "patates" kelimesini kullandığı ispatlandı. Bernadette Hayes, bu hitap şekli nedeniyle kendisini aşağılanmış ve huzursuz hissettiğini, durumun bir süre sonra iş yerinde sistematik bir hal aldığını ifade etti. Mahkeme heyeti, bu kelimenin çalışan üzerinde "düşmanca ve rahatsız edici bir ortam" yarattığına hükmederek işletmenin ağır bir tazminat ödemesine karar verdi.

MAHKEMEDEN 1 MİLYON 396 BİN LİRALIK KARAR

Leeds İş Mahkemesi, yöneticinin kullandığı ifadenin çalışanın onurunu zedelediğini ve profesyonel iş ortamına aykırı olduğunu tescilledi. Karar sonucunda Hayes’e manevi zarar ve kazanç kaybı bedeli olarak toplamda 23 bin 526 sterlin (yaklaşık 1 milyon 396 bin TL) ödenmesine karar verildi. Kararda, tek bir kelimenin bile sistematik olarak kullanıldığında ağır hukuki sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

PATRONUN SAVUNMASI YETERLİ BULUNMADI

Patron Mick Atkins, mahkeme sürecinde yaşananları ciddiye almadığını belirtse de yargıç, çalışanın bu hitap şekli yüzünden panik atak geçirdiğine dair bulguları yerinde buldu. Özellikle şikayet sonrası asılsız iddialarla işten çıkarma girişimlerinin de tazminat miktarında etkili olduğu belirtildi. Bu karar, iş dünyasında çalışanlara yönelik kullanılan lakapların ne kadar yüksek maliyetli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha kanıtladı.