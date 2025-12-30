2025 Afrika Uluslar Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında Nijerya, Uganda ile karşı karşıya geldi. Complexe Sportif de Fes’te oynanan karşılaşmayı Beninli hakem Djindo Louis Houngnandande yönetti.

Daha önce gruptan çıkmayı garantileyen Nijerya, üstün oynadığı karşılaşmadan 3-1’lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Nijerya’ya galibiyeti getiren golleri 28’inci dakikada Paul Onuachu, 62’nci ve 67’nci dakikada Raphael Onyedika kaydetti. Uganda’nın tek golü ise 75’inci dakikada Rogers Mato’dan geldi. Karşılaşmanın 56’ncı dakikasında Uganda’da Jamal Salim, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öte yandan Nijerya’da mücadeleye ilk 11’de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 87 dakika, Trabzonsporlu Paul Onuachu 77 dakika süre alırken, Beşiktaşlı Wilfred Ndidi ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Nijerya, grubunu namağlup tamamlarken, Uganda ise turnuvaya veda etti.

Tunus ve Tanzanya'ya beraberlik yetti

Gruptaki diğer mücadelede 1-1 berabere kalan Tunus ve Tanzanya, son 16 turuna kalmayı başardı.

Karşılaşmada Tunus'un golünü 43. dakikada penaltıdan Ismael Gharbi, Tanzanya'nın golünü de 48. dakikada Faisal Salum attı.

Tunus grubu 4 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıkmaya hak kazanırken, 2 puana sahip Tanzanya ise en iyi üçüncü ülkeler kontenjanında Angola'dan 1 fazla gol atarak tur atlamayı başardı.

Tanzanya, turnuvanın 2019'da 24 takıma çıkarılmasından bu yana 2 puanla son 16 turuna çıkan ilk takım oldu.

Son 16 turunda belli olan ilk eşleşmelere göre Tunus, 3 Ocak Cumartesi günü A Grubu ikincisi Mali ile karşılaşacak. İlk kez eleme aşamasına yükselen Tanzanya ise pazar günü ev sahibi Fas ile karşı karşıya gelecek.