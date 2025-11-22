Tekrarlayan sakatlıklar ve aldığı doping cezası nedeniyle uzun bir süre yeşil sahalara hasret kalan ve kulüpsüz bir süreç geçiren Paul Pogba, yeniden sahalara dönüyor.

Sezon başında Monaco ile sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, henüz resmi bir karşılaşmada süre alamamıştı. Antrenmanlarını tamamlayan ve doping cezası biten Fransız yıldız, 811 gün sonra forma giymeye hazırlanıyor.

Fransız basınının aktardığına göre Monaco teknik ekibi, Pogba'yı bugün oynanacak Rennes deplasmanında kadroda dahil edecek ve sahaya sürecek. Bu maç, Pogba'nın Monaco kariyerindeki ilk resmi mücadele olacak.

Pogba'nın son resmi maçı 3 Eylül 2023'te Juventus formasıyla oynadığı karşılaşmaydı. Tam 811 gün sahalardan uzak kalan yıldız oyuncu bir kez daha kariyerini kurtarmak için mücadele etme fırsatı buldu. Bu süreçte hem tekrarlayan sakatlıklar hem de aldığı 18 aylık doping cezası, Pogba'nın futbol kariyerine zarar verdi.