Galatasaray’da defans hattına da takviye yapmayı planlarken Inter'in 20 milyon Euro bandına elden çıkarmaya yeşil ışık yaktığı Benjamin Pavard'ın transferi için temaslarını kurmuştu.
Inter'den ayrılma şansı yüksek olan Benjamin Pavard, sarı kırmızılı ekibin teklifine yanıt verdi.
TÜRKİYE'YE SOĞUK BAKIYOR
Foot Merato'nun haberine göre Galatasaray ile Inter, ortak paydada buluşmaya yaklaşırken Fransız sağ bek, şu anda Türkiye'ye katılma konusunda isteksiz. Pavard'ın Süper Lig'de oynamak istememesi nedeniyle transfer görüşmeleri tıkanmış durumda.
Haberin detayında Galatasaray'ın Marsilya tarafından kadro dışı bırakılan Adrien Rabiot için de nabız yokladığı ancak yıldız oyuncunun teklifi kibarca reddettiği ifade edildi.