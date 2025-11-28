25 Kasım'da 'yasa dışı bahis' gelirlerini aklama soruşturmasında 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Paybull Elektronik Para Şirketi ve yetkilileri hakkında karar çıktı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik 19 şüpheliden 13'ünün tutuklanmasına karar verdi.
SORUŞTURMA
25 Kasım’da şirkete ‘yasadışı bahis gelirlerini aklama’ suçlamasıyla operasyon düzenlenmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.
İstanbul başsavcılığının açıklamasına göre operasyon İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı düzenlenmişti.
Soruşturma kapsamında faaliyet izni temmuzda durdurulan Paybull ve Lezzona Gıda Anonim Şirketi’ne İstanbul 9’uncu Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konulmuştu.
Bu arada şüphelilerin mal varlığına da ‘delilleri korumak’ amacıyla el konulmuştu.