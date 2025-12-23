İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesi kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin olduğu belirtildi.

SUÇ GELİRLERİ ELEKTRONİK PARA SİSTEMİYLE AKLANDI

Açıklamada, TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri doğrultusunda yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla finansal sisteme sokulduğunun tespit edildiği ifade edildi. Bu paraların, yazılımsal altyapılar ve finansal yönlendirme mekanizmalarıyla izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve çok sayıda yurt içi ile yurt dışı şirket üzerinden aklandığı öne sürüldü.

İLK OPERASYONDA 11 GÖZALTI

Soruşturmanın ilk aşamasında İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği aktarılan açıklamada, 11 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 kişinin tutuklandığı, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

TEKNİK KADRO DOSYADA

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte örgütsel yapı içinde yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticisi sıfatıyla görev yapan bazı şüphelilerin de tespit edildiği belirtildi. Bu kişilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesi, yönlendirilmesi ve gizlenmesi süreçlerinde aktif rol aldığı değerlendirildi.

6 İLDE EŞ ZAANLI OPERASYON

Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı ikinci aşama operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, finansal ve dijital delillerin toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.