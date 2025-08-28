II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından el konulan bir tablo, yaklaşık 80 yıl sonra Arjantin'de bir emlak ilanında yeniden ortaya çıktı. İtalyan ressam Giuseppe Ghislandi’ye ait "Bir Hanımefendinin Portresi" Arjantin’de satışa çıkarılan bir evin ilan fotoğraflarında, kanepenin üzerinde asılı halde görüldü.

Hollanda Kültür Mirası Ajansı (RCE) araştırmacıları Annelies Kool ve Perry Schrier, eserin incelenmesi sonucunda "kopya olduğuna dair hiçbir neden bulunmadığını" belirterek tablonun gerçek olduğunu açıkladı.

ARJANTİN'DE ORTAYA ÇIKTI

Çalınan eser, savaş yıllarında Nazilerin yağmaladığı yüzlerce sanat eserinden sadece biri. 18. yüzyıldan kalma bu portre, Nazi işgali altındaki Avrupa’da Yahudilere yardım eden Hollandalı sanat tüccarı ve koleksiyoner Jacques Goudstikker’in koleksiyonuna aitti. Goudstikker 1940 yılında hayatını kaybetti, koleksiyonu ise Hermann Göring’in yakın çevresine geçti. Göring, Luftwaffe’nin başında bulunduğu dönemde Avrupa’dan en az 800 tabloyu yağmalamıştı.

Tablonun son olarak Göring’in yardımcılarından Friedrich Kadgien’in eline geçtiği, daha sonra da Arjantin’e kaçan ailesinde kaldığı belirlendi. Söz konusu tablo, Kadgien’in kızına ait ev ilanının fotoğraflarında fark edildi. Hollanda basını AD'ye konuşan kadın ise tablo hakkında bilgisinin olmadığını iddia etti.

BAŞKA ESERLER BULUNDU

Araştırmacılar ayrıca Kadgien ailesine ait sosyal medya paylaşımlarında, 17. yüzyıl Hollandalı ressam Abraham Mignon’un bir natürmortunun da izine rastladı. Friedrich Kadgien, Nazi döneminde sanat eserleri ve mücevherleri yağmalayarak savaş ekonomisine katkı sağlamış hayatının geri kalanını Arjantin'de sürdürmüş ve 1979'da orada ölmüştü.

Jacques Goudstikker’in koleksiyonuna ait çalınan eserlerin kaydını tuttuğu "kara kitap", 2000’li yıllarda Hollanda hükümetinin yaklaşık 200 eseri geri almasına imkan tanımıştı. Ancak hala bulunamayan çok sayıda eser var. Bunların en önemlisi, 1939’da Naziler tarafından ele geçirilen Rafael'in "Genç Bir Adamın Portresi". Tarihçiler bu başyapıtı, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana kayıp olan en değerli tablo olarak nitelendiriyor.