Mardin’de “Mardinli Marilyn Monroe” olarak tanınan Melek Akarmut, bir taksi şoförünün kaldırımda uyuyan köpeği ezdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini paylaşması nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl hapis cezası aldı. Akarmut, kararın ardından Elazığ Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu’na giderek teslim oldu.

Olay, 26 Mayıs 2024’te Artuklu ilçesi 1’inci Cadde Üçyol mevkiinde meydana geldi. Müşteri almak için aracını kısmen kaldırıma park eden taksi şoförü, hareket ettiği sırada kaldırımda uyuyan köpeğin üzerinden geçti. Köpek olay sonrası kaçarken, çevrede bulunan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Taksi şoförü, köpeği fark etmediğini belirtirken, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince tespit edilerek 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezasına çarptırıldı.

Olay anına ait kendi iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan Melek Akarmut hakkında ise taksi şoförünün şikâyeti üzerine “kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal” suçundan dava açıldı. Mahkeme, Akarmut’u 2 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Akarmut, “Benim suçum hayvanları korumak. Köpeğimi ezen kişi değil, ben cezaevine giriyorum” diyerek cezaevine teslim olmaya gittiğini duyurdu. Akarmut, iş yerinin kapalı olacağını belirterek kendisine destek çağrısında da bulundu.