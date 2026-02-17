Geride bıraktığımız hafta sonu sıcaklıklar İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde artış gösterirken, yaz aylarını andıran havalar milyonlarca kişide tedirginliğe neden oldu.



Mevsim normallerinin son derece dışında seyreden sıcaklıkların ne kadar süreceği merak konusu olurken, beklenen açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) geldi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR



MGM, internet sitesinden yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile sıcaklıklarının birçok ilde sert düşüş yaşayacağını belirtirken, 22 Şubat pazar günü 34 ile kar yağışı uyarısında bulundu.



İşte MGM'nin paylaştığı haritaya göre hafta sonu kar beklenen şehirler:



- Bilecik

- Kütahya

- Afyonkarahisar

- Eskişehir

- Bolu

- Ankara

- Konya

- Karaman

- Aksaray

- Kırıkkale

- Karabük





- Kastamonu

- Niğde

- Kırşehir

- Nevşehir

- Kayseri

- Yozgat

- Çorum

- Tokat

- Amasya

- Sivas

- Gümüşhane

- Bayburt

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Ardahan

- Kars

- Ağrı









