Ocak ayında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde son yılların en yağışlı dönemi görülürken, son haftalarda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile kar yağışının yeniden döneceğini belirterek, 14 il için yağış uyarısında bulundu.

MGM'nin paylaştığı haritaya göre pazar, pazartesi ve salı günleri kar yağışının etkili olması beklenen şehirler şu şekilde:



- Sivas

- Gümüşhane

- Bayburt

- Tunceli

- Bingöl

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Hakkari

- Van

- Ağrı

- Iğdır

- Kars

- Ardahan





İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ



Meteoroloji uzmanları, ocak ayının ilk günlerinde etkili olan yağışların İstanbul, Ankara ve İzmir'e şubat ayının son günlerinde geri döneceği uyarısında bulunurken, mart ayında Türkiye'de son on yılın en yoğun kar yağışının görülebileceğine dikkat çekti.





