Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıklarında sert düşüşler yaşanıyor.



Türkiye'nin batı kesiminde yağmur etkili olurken, doğu şehirlerinde ise ilk kar uyarıları art arda gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) internet sayfasında paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda 8 il için kar yapışı tahmininde bulundu.

PAZAR GÜNÜ 8 İLE KAR GELİYOR



İklim bilimciler, aralarında İstanbul'un da olduğu Marmara ve Ege Bölgesi'nde yer alan şehirler için 20 Aralık ve sonrasını işaret ederken, MGM'nin uyarısında 16 Kasım 2026 itibarıyla kar yağışı beklenen şehirler şu şekilde sıralandı:



- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Ardahan

- Kars

- Ağrı

- Van

- Hakkari





ŞEHİR MERKEZLERİ ETKİLENECEK



Meteoroloji uzmanları, söz konusu yağışların farklı şehirlerin yüksek kesimlerinde de etkili olabileceğini belirtirken, kar uyarısı yapılan 8 şehirde ise yağışların şehir merkezlerine kadar etkili olabileceğini açıkladı.



Söz konusu yağışların hafif etkili ve kısa süreli olması beklenirken, gelecek haftanın ilk iş günü itibarıyla söz konusu şehirlerde güneşli havanın hakim olacağı düşünülüyor.