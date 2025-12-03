İstanbul’da Pazar günü hava koşulları önemli ölçüde değişecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ICON 06z model güncellemesine göre, özellikle Avrupa yakasında yoğun sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Yağışların, öğle saatlerinden itibaren başlayıp akşam saatlerine kadar aralıklarla sürebileceği belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre perşembe gününden itibaren sağanak yağışlar bölge bölge başlayacak hafta sonu yurdun tamamında etkisini artıracak. Pazar günü İstanbul ve Ankara dahil 75 ilde sağanak yağış etkili olacak. Ardahan, Kars ve Ağrı illerinde kar yağışı beklenmekte.

Ayrıca, rüzgârın da zaman zaman kuvvetli eseceği belirtiliyor.

Kıyılarda sağanak ve gök gürültüsü, iç ve doğu bölgelerde ise kar yağışı ve buzlanma riski bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kayganlaşacak yollar, gök gürültülü sağanaklar nedeniyle oluşabilecek ani su baskınları ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.