İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Maratonu kapsamında 2 Kasım Pazar günü saat 03.00 ve 06.00 itibariyle program bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatıldığı ve alternatif güzergahların oluşturulduğu kaydedildi.
Saat 03.00 itibariyle kapatılacak yollar şunlar:
Güney Zincirlikuyu ayrımı
Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası
Kuzey Ünalan – Ataşehir – Sabiha Gökçen ayrımları
Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım
Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım
Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım
Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım
Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım
Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım
Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü
Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılım tünel girişi
Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı
ALTERNATİF YÖNLENDİRMELER:
Büyükdere – Balmumcu – Levent – Sarıyer yönü, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca istikameti, Beşiktaş, Esentepe ve Sarıyer yönlendirmeleri
SAAT 06.00’DAN İTİBAREN KAPATILACAK YOLLAR
Rauf Orbay Caddesi (her iki yön ve bağlantıları)
Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası ve bağlantılar)
Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu caddeleri ve bağlantıları
Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yön kapalı)
Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil)
Galata Köprüsü (iki yön kapalı)
Avrasya Tüneli (iki yön kapalı)
Havuzlu Kavşak alt geçidi ve bağlantıları
Sultanahmet Atmeydanı Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR:
Atatürk Bulvarı, Balat Sahil yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni ve eski havalimanı caddeleri, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Karayolu.