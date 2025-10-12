Köyceğiz ilçesinde saat 06.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 12 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Çevre ilçelerde de hissedilen deprem herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

'BÖLGE GERİLİYOR'

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sarsıntıya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Depremin Muğla Fay Zonu'nun kara içindeki devamında, isimsiz bir fayın kesişim noktasında gerçekleştiği bilgisini veren Görür, "Fay, düşey atımlı bir faydır." dedi.

Görür değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"2 saat önce Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir. Sevgiyle...."